Studi: Cokelat Ternyata Ampuh Redakan Batuk

VIVA.co.id – Ketika terkena flu atau batuk, selain istirahat, mengonsumsi madu dan juga lemon seringkali dipilih sebagai obat alternatif. Tapi, baru-baru ini ada fakta mengejutkan yang mengatakan bahwa, ternyata batuk bisa disembuhkan dengan cokelat

Profesor Alyn Morice dari Hull University yang mengklaim sebagai ahli batuk dan pendiri International Society for the Study of Cough, mengklaim bahwa cokelat akan meredakan batuk, bahkan lebih ampuh dari bahan-bahan lainnya.

Seperti dilansir dari Metro.co.uk, sebuah penelitian studi yang disebut ROCOCO berusaha untuk membuktikan hal itu. Hasil uji coba terkontrol secara acak yang melibatkan 163 pasien menunjukkan bahwa obat yang mengandung kakao lebih baik dari formula standar.

“Perbandingan satu sama lain menemukan bahwa pasien yang menggunakan obat berbasis cokelat memiliki peningkatan kesehatan yang signifikan dalam waktu dua hari,” kata Morice.

Tapi ini bukan pertama kalinya bahwa cokelat bermanfaat untuk meredakan batuk. Para peneliti di Imperial College sebelumnya menemukan bahwa theobromine, zat kimia yang ditemukan di dalam kakao bisa membantu menghentikan batuk persisten.

Rupanya, theobromine ditemukan hampir sepertiga lebih efektif dalam menghentikan batuk persisten dibandingkan kodein, zat yang ditemukan di sebagian besar obat batuk.

Morice mengatakan bahwa kandungan itu sebagai penawar dari rasa sakit saat batuk. Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya tekstur yang lengket dan tebal akan melapisi ujung saraf di tenggorokan ketika ada rangsangan untuk batuk.

Banyak yang menggunakan madu dan lemon, tetapi Morice percaya bahwa kakao adalah obat alternatif batuk yang lebih baik. "Aku yakin ia memiliki aktivitas farmakologi, semacam efek penghambatan pada ujung saraf," katanya. (ase)