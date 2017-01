Tokyo Tarareba Girls, Sex and The City Versi Jepang

VIVA.co.id – Bagi para penggemarnya. serial televisi Amerika Serikat berjudul Sex and The City (SATC) yang mengisahkan empat wanita New York mencari cinta sejati mereka, masih begitu segar diingatan. Untuk mengobati rindu, Anda bisa menyaksikan kisah serupa di drama Jepang terbaru berjudul Tokyo Tarareba Girls.

Drama ini disebut-sebut sebagai SATC versi Jepang dengan menyoroti kisah cinta tiga wanita cantik.

Tidak jauh berbeda dengan kisah SATC, di mana cerita berfokus pada salah seorang penulis buku, Carrie Bradshaw, lika liku cinta sang penulis serta serunya kisah persahabatannya, membuat drama Jepang ini cukup dinanti-nanti.

Cerita berpusat pada kehidupan Rinko Kamata, seorang penulis berusia 30-an tahun, namun masih berstatus lajang. Rinko merasa hidup masih begitu panjang untuk dijalani seorang diri.

Bersama dengan kedua sahabat wanitanya, Kaori dan Koyuki, trio ini menghabiskan waktu untuk bersenang- senang dan bercanda tawa. Bahkan, ketiganya terus menerus membayangkan bertemu dengan pujaan hati (Mr. Right) masing-masing.

Dengan fantasi itu, ditambah usia mereka yang semakin bertambah, akhirnya Rinko mulai bertekad menemukan pasangan hidup. Rinko menetapkan tujuan hidupnya untuk segera menikah.

Tidak tanggung-tanggung, rencana pernikahannya ingin ia laksanakan sebelum Olimpiade Tokyo tahun 2020. Waktu yang begitu singkat dalam mencari pujaan hati.

Lalu, mampukah Rinko mewujudkan harapannya? Berhasilkah Rinko menemukan pujaan hatinya dengan begitu banyak pertanyaan di benaknya? Sudah siapkah ia jatuh cinta?

Drama Jepang terbaru ini diperankan oleh tiga artis cantik yaitu Yuriko Yoshitaka, Yuko Oshima, dan Nana Eikura. drama tersebut tayang perdana 21 Januari 2017, setiap Sabtu pukul 18.30 WIB di GEM TV Asia.