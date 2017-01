VIVA.co.id – Sejak pertama kali digelar pada 2006, acara yang semula diadakan untuk merayakan tahun baru, Jakarta New Year Concert kembali digelar. Berlangsung selama 11 tahun, ide awal acara ini adalah menggelar perayaan tahun baru di setiap tanggal 1 Januari.

Namun, apa bisa dikata, pada tanggal tersebut, sebagian besar warga ibu kota masih berada di luar Jakarta untuk merayakan tahun baru.

Karena itu, acara Jakarta New Year Concert (JNYC) digelar pada pekan pertama atau kedua Januari. Artis-artis yang turut bergabung juga merupakan musisi berbakat.

Acara yang diselenggarakan oleh pianis dan komponis Ananda Sukarlan bersama Yayasan Musik Sastra Indonesia dan The Grand Piano, tahun ini akan menghadirkan penyanyi Soprano, Mariska Setiawan, hingga dua bersaudara prodigy yang memenangi Ananda Sukarlan Award 2016 untuk kategori Junior dan Elementary, Gabriella Prisca Handoko dan Jesslyn Cheryl Handoko.

Untuk tema yang diangkat tahun ini adalah tentang perbedaan dan toleransi, dengan judul Differences Unite.

"Perbedaan itu menyatukan. Keseragaman kita adalah keberagaman. Karena kita, saya terutama, melihat situasi akhir-akhir ini yang awalnya teman menjadi tidak berteman, terutama di media sosial. Saya ingin tunjukkan kalau di musik, keberagaman itu justru indah," kata Ananda Sukarlan, dalam jumpa media di Jakarta New Year Concert 2017 di Plaza Indonesia, Jakarta, Sabtu 14 Januari 2017.

Sementara itu, Helen Gunadi, pemilik The Grand Piano Signature, yang juga seorang pianis menyatakan dukungannya atas digelarnya Jakarta New Year Concert 2017.

"Tapi, ini suatu penyaluran yang bisa kami lakukan untuk kemudian tetap do something, apa yang kami lakukan sebagai pianis. Karena kami berpikir piano bukan sekadar alat musik yang dipajang, apalagi the finest piano," tuturnya.

Piano-piano terbaik yang dibicarakan Helen ditempatkan di sebuah showroom piano, di mana di dalamnya merupakan sebuah galeri dan ruangan konser unik, rumah piano paling eksklusif di Indonesia. Dan dari sekian banyak koleksi tersebut, salah satunya adalah piano Liminal Fazioli, yang di seluruh dunia hanya terdapat 10 piano, dan salah satunya di Indonesia.

Acara Jakarta New Year Concert 2017 akan digelar sebagai pembukaan Galeri The Grand Piano, di Fagetti Building, lantai dua Kompleks Harco Elektronik, Mangga Dua, pada 22 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.