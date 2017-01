Coba Penampilan Baru, Nikita Willy Kolaborasi DJ

VIVA.co.id – Sering menjadi sorotan karena aksinya yang cenderung kalem, kali ini artis cantik Nikita Willy tampil dengan nuansa ceria. Niki panggilan akrab Nikita Willy baru saja merilis single berjudul Blowed dengan aliran Electronic Dance Music.

"Aku pingin ketika penonton melihat aku menyanyikan lagu ini, mereka lupa dengan aku yang menyanyikan lagu-lagu pop ballad yang dulu. Ini adalah the new me, re-branding, new style, new music," ujar artis cantik itu, di kawasan Cilandak, Jakarta, Sabtu 14 Januari 2017.

Konsep Electronic Dance Music (EDM) serta nuansa musim panas tropis di lagunya kali ini, memberikan kesegaran baru untuknya. Ditambah, lirik lagu yang full berbahasa Inggris ini memiliki arti perasaan cinta berbunga-bunga. Musik terbarunya ini juga merupakan hasil kolaborasi dengan DJ RBA.

"Aku suka dengan lagu EDM, jadi enggak ada salahnya aku ingin membuat karya EDM juga. Tapi kemarin tuh aku harus act yang really fun, harus joget-joget, harus ke belakang DJ table juga ke DJ RBA nge-dance bareng," ujarnya seraya tersenyum.

Niki juga mengakui bahwa musik barunya ini memberikan perasaan positif yang berbeda baginya. Namun, dara 22 tahun ini menepis untuk beralih menjadi seorang disc jockey.

"Kalau aku nyanyi sambil nge-DJ kayaknya enggak deh. Aku live PA aja, aku nyanyi ada DJ juga. Karena aku enggak bisa, imagine aja myself nge-DJ," ujarnya.