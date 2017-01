Siap-siap Nonton Film Australia

VIVA.co.id – Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) segera diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Australia di Indonesia. Festival ini bakal dihelat di sejumlah kota besar Tanah Air, mulai dari Jakarta, Makassar, lanjut Surabaya.

FSAI merayakan bakat dan keahlian pelaku industri film Indonesia serta Australia, dan akan dibuka oleh Brierley, yang bukunya berjudul, A Long Way Home sudah diadaptasi untuk Lion. Selain itu, turut ditampilkan sinema beken lain seperti Girl Asleep, Looking for Grace, Spear, Satellite Boy, dan The Ravens.

Paul Grigson, duta besar Australia untuk Indonesia, mengatakan bahwa diadakannya kembali festival ini atas dasar kesuksesan gelaran sebelumnya. Ditemani staf dari kedutaan, ia turut datang dalam konferensi pers sekaligus penayangan Girl Asleep.

"Festival ini sukses pada tahun sebelumnya, dan diterima baik oleh masyarakat, sehingga patut untuk diadakan lagi," ujar Grigson, di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Januari 2017.

Selain itu, hal utama yang ingin diusung lewat FSAI adalah sebagai momen perayaan suburnya industri film di kedua negara, yakni Australia dan Indonesia. Film Indonesia di Australia kerap menjadi sinema favorit, begitu juga sebaliknya.

"Warga Australia dan Indonesia sama-sama mencintai film sebagai cara untuk mengekspresikan harapan, impian, dan tantangan serta keduanya memiliki industri yang dinamis dan kekayaan bakat kreatif," ujarnya.

Salah satu sineas Indonesia yang hadir, Kamila Andini, turut senang dengan gejolak perfilman di kedua negara tersebut. Bagi sutradara ini, latar belakang seorang penggarap film membantunya dalam membuat sebuah tayangan yang ciamik.

"Bagi seorang filmmaker, harus ingat di mana dia tumbuh dan fase hidupnya menciptakan hidup dirinya saat ini," ujar Kamila yang pernah menempuh studi di Negeri Kanguru itu.

FSAI bakal digelar di Senayan City XXI, Jakarta Selatan, pada 26-29 Januari 2017, dilanjut Makassar 28-29 Januari dan Surabaya 4-5 Februari mendatang. Sebagai pengantar dimulainya festival, Girl Asleep karya Rosemary Myers baru saja ditayangkan siang ini di Senayan City XXI.