Daftar Pemenang People's Choice Awards 2017 Kategori Film

VIVA.co.id – People's Choice Awards 2017 akhirnya selesai digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, Rabu, 18 Januari malam waktu setempat. Dalam perhelatan akbar bagi insan film dan pertelevisian ini, Ellen DeGeneres dinobatkan sebagai pemecah rekor pemenang People's Choice sepanjang sejarah dengan membawa pulang tiga dari 20 penghargaan sekaligus.

Selain pembawa acara tenar itu, aktor seperti Kevin Hart, Dwayne Johnson, Blake Lively, Tom Hanks, dan Johnny Depp juga membawa pulang piala kemenangan.

Dilansir US Magazine, berikut ini daftar pemenang People's Choice Awards 2017 secara lengkap untuk kategori film.

Favorite Movie: Finding Dory

Favorite Movie Actor: Tom Hanks

Favorite Movie Actress: Jennifer Lawrence

Favorite Action Movie: Deadpool

Favorite Action Movie Actor: Robert Downey Jr.

Favorite Action Movie Actress: Margot Robbie

Favorite Animated Movie Voice: Ellen DeGeneres in Finding Dory

Favorite Comedic Movie: Bad Moms

Favorite Comedic Movie Actor: Kevin Hart

Favorite Comedic Movie Actress: Melissa McCarthy

Favorite Dramatic Movie: Me Before You

Favorite Comedic Movie Actor: Tom Hanks

Favorite Comedic Movie Actress: Blake Lively

Favorite Family Movie: Finding Dory

Favorite Thriller Movie: The Girl on the Train

Favorite Movie Icon: Johnny Depp