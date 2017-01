Terungkap, Fungsi Benda Putih yang Ditusukkan di atas Pizza

VIVA.co.id – Jika Anda sering membawa pulang atau memesan pizza dari restoran, Anda pasti mengetahui bahwa pizza yang dikemas di dalam kotak dari kardus seringkali diberi tusukan berwarna putih.

Benda mungil berkaki tiga yang terbuat dari plastik tersebut selalu ditusukkan di bagian tengah pizza. Nah, hingga kini masih banyak orang yang belum tahu apa kegunaan benda yang sering disebut meja plastik itu.

Dilansir dari laman Insider, fungsi meja plastik kecil tersebut adalah untuk menahan agar bagian tutup kotak pizza tidak mengenai pizza ketika makanan tersebut diantar kepada pemesannya.

Jika tutup kotak mengenai bagian atas pizza, maka sebagian besar topping-nya, seperti keju dan daging akan menempel pada tutup kemasan kardus yang umumnya basah karena terkena uap pizza. Pizza pun akan sampai di tangan pemesan dalam keadaan berantakan.

