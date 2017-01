Reaksi Selebriti Lihat Pelantikan Donald Trump

VIVA.co.id – Sejumlah selebriti papan atas dunia ikut bereaksi saat menyaksikan acara pelantikan Presiden Amerika Donald Trump, Jumat malam, 20 Januari 2017.

Salah satu yang jadi pusat perhatian adalah reaksi Chrissy Teigen. Ia pun mengatakan, malam pelantikan Trump sungguh polos dan sederhana.

"What a beautiful prayer. Makes me wanna grab my puss," tulisnya di akun Twitter pribadinya.

Tidak hanya Teigen, tetapi juga Olivia Wilde, Abby dan Ilana dari Broad City, yang memberikan sketsa di Instagram mereka, dan komedian seperti Chris Rock dan Conan O'Brien, bahkan mengungkapkan leluconnya. Jaden Smith juga menuliskan reaksinya. Ia menulis, “He will not divide us.”

Dan terakhir, Rihanna memenangkan posting terbaik ketika dia mengupload foto Obama di Instagram dengan judul, "Perpisahan terburuk yang pernah terjadi."