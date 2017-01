Kristen Stewart Bikin Makalah Mengejutkan

VIVA.co.id – Kristen Stewart menunjukkan keahlian yang mengejutkan. Namun, karyanya kali ini bukan lewat akting film. Ia, justru mengejutkan banyak orang dengan menerbitkan sebuah makalah tentang penggunaan mesin.

Dilansir laman The Verge, aktris Twilight yang baru-baru ini membuat debut sebagai sutradara film pendek Come Swim, menujukkan kepintarannya, menggunakan teknik pembelajaran mesin yang dikenal sebagai "Style Transfer" di mana estetika satu gambar atau video diterapkan ke yang lain untuk menciptakan gaya visual impresionistik. Dan Stewart, telah menulis sebuah makalah tentang pekerjaan ini dalam film.

Mengetahui kabar ini, sejumlah peneliti dan penggemar Stewart terkejut. Mereka mengaku senang Stewart memiliki kontribusi lain di dunia film.

Makalahnya diberi judul, “Bringing Impressionism to Life with Neural Style Transfer in Come Swim,” dan menawarkan studi kasus secara rinci tentang cara menggunakan mesin belajar dalam sebuah film.

Makalah ini pun menggambarkan film Come Swim begitu puitis, dan merupakan potret impresionistik seorang pria patah hati di bawah air.

Film ini pun menunjukkan nilai estetika dari lukisan Stewart yang menampilkan seorang pria tidur di air.

Tim yang menggarap film ini pun menggunakan jaringan saraf yang ada untuk mentransfer gaya lukisan ini ke bingkai, dan kemudian dilakukan pengaturan dengan menambahkan blok warna dan tekstur sampai menciptakan efek lukisan seperti yang diinginkan. Ketika proses transfer ini dilakukan, menghasilkan bagian yang berbeda dari film, hingga frame dalam film terlihat sempurna.