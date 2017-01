Femmy Permatasari Kesal Dibilang Habis Operasi Plastik

Finally broke down..... ???????? #After my Bday Party langsung Ke Bangka Kerja so today tumbang ....???? #Ngumpet di balik selimut n mau bobo.... ???? #at 9 Pm pick up my kiddos ???? Semoga kuaatttt... kangen mereka bgtttt ????

A photo posted by FEMMY PERMATASARI (@femmypermatasari) on Dec 9, 2016 at 2:42am PST