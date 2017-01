Selena Gomez dan The Weeknd Tampil Mesra di Restoran

VIVA.co.id – Foto mesra Selena Gomez dan The Weeknd telah tersebar di media sosial beberapa waktu. Dan, belum lama ini, mereka kembali terlihat bersama di sebuah restoran di negara bagian California, AS.

Namun, mereka tidak hanya berdua karena ada beberapa teman bersama pasangan penyanyi tersebut di El Rubi Restaurant pada 20 Januari 2017. "Selena berada di restoran di Panorama City, California, makan bersama dengan The Weeknd dan beberapa teman lainnya," kata seorang sumber anonim yang dekat dengan pasangan tersebut, seperti dilansir dari Hollywood Life.

Penyanyi Hands to Myself dan mantan kekasih supermodel Bella Hadid itu telah pergi dan kencan kali ini menandani malam kedua berturut-turut di luar Los Angeles. Sehari sebelumnya, penyanyi Starboy itu mengajak mantan kekasih Justin Bieber ke Tenants of The Trees Club, di mana mereka memiliki malam romantis hanya berdua.



Mereka memilih meja di sudut ruangan. Selena tampak membelai punggung The Weeknd dan berbagi sesi romantis mereka kepada pengunjung di sana, yang menegaskan hubungan asmara keduanya.

Selena dan The Weeknd kali pertama diketahui memiliki hubungan saat terlihat mesra di sebuah restoran di Santa Monica, California. Hubungan tersebut mendapatkan beberapa komentar negatif lantaran The Weeknd baru dua bulan berpisah dengan Bella, yang merupakan adik teman baiknya, Gigi Hadid.

Akibat terbongkarnya kabar hubungan mereka, Bella yang cemburu, ketahuan unfollow akun Selena di Instagram. Menurut sumber, Bella merasa tersakiti melihat Selena sangat mesra dengan pria yang dicintainya, karena Bella merasa masih memiliki ikatan dengan The Weeknd.