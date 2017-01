La La Land Samai Titanic dalam Nominasi Oscar

VIVA.co.id – Nominasi Academy Awards atau Oscar ke-89 telah diumumkan. La La Land yang dibintangi Ryan Gosling dan Emma Stone mendominasi dengan 14 nominasi. Hal tersebut menyamai rekor Titanic (1997) dan All About Eve (1950).

Dalam perhelatannya, Titanic memboyong 11 piala kemenangan kala itu, sementara All About Eve membawa pulang enam piala Oscars, dilansir The Guardian.

"Saya sedikit tak bisa berkata apa-apa," kata Damien Chazelle, sutradara La La Land. "Saya sangat bersyukur," tambahnya.

14 nominasi itu termasuk dari film, aktor, aktris, sutradara, original screenplay, sinematografi, film editing, sound editing, sound mixing, production design, original score, original song (mendapat dua nominasi), dan kostum terbaik.

Belum lama, La La Land juga mendominasi ajang Golden Globe Awards 2017. Selain jadi film drama atau musikal terbaik, film tersebut membawa pulang piala untuk aktor dan aktris terbaik.

Selain La La Land, Arrival, film thriller dengan kisah invasi alien, dan Moonlight, drama tentang seorang pria penyuka sesama jenis, jadi pesaing yang juga tak bisa diremehkan. Kedua film tersebut masuk dalam delapan nominasi Oscar. (one)