Berwajah Kakek Nenek, Ricky Harun dan Istri Tuai Pujian

VIVA.co.id – Pasangan suami istri Ricky Harun dan Herfiza Novianti kerap terlihat kompak di segala kesempatan. Dalam ajang penghargaan Infotainment Awards 2017, keduanya dinobatkan sebagai Pasangan Selebriti Paling Romantis.

Lewat akun Instagram pribadinya, Ricky mengungkap kebahagiaannya atas penghargaan tersebut.

"Alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan pasangan paling romantis Infotainment Awards 2017. Thank you buat semuanya yg udah voting. Doain ya semoga kami bisa romantis selamanya Amin," kata pemain Bajaj Bajuri The Movie.

Dalam foto tersebut, Ricky mengunggah foto penampilan uniknya yang sempat membuat heboh penonton. Dibalut batik pasangan, Ricky dan Herfiza tampil dengan make-up yang membuat mereka terlihat seperti sepasang kakek dan nenek.

Ucapan selamat dari netizen pun membanjiri kolom komentar foto tersebut. Mereka juga mendoakan agar Ricky dan Herfiza bahagia hingga tua.

"Yeayyt congratulation #moyapoya @rickyharun @herfiza smogaa Langgeng sampe kakek nenekk ohh Udah kakek nenekk yaa," kata seorang netizen.