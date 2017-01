Ricky Harun Mengejar Jessica Mila Hingga ke London

VIVA.co.id – Ricky Harun dipertemukan dengan Jessica Mila dalam satu frame layar lebar. Keduanya mendapat peran dalam film drama cinta komedi berjudul From London to Bali yang akan tayang pada 2 Februari 2017.

Lukman (Ricky Harun) harus berjuang demi mendapatkan cinta sejatinya Dewi (Jessica Mila). Tak tanggung-tanggun dia rela jauh-jauh dari London hingga ke Bali hanya demi cinta.

"Karena syutingnya di Bali dan London jadi kelihatan banget usahanya untuk mendapatkan cewek ini. Kegigihan Lukman untuk mendapatkan Dewi," tuturnya di sela-sela jumpa per film From London to Bali di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Januari 2017.

Lukman harus putus sekolah dan menyusul Dewi yang terbawa pergaulan bebas karena temannya, Suzan (Kimberley Rider).

"Ini cerita dramanya kan beda, mengejar cinta. Seminggulah di London. Kalau di Bali sekitar dua minggu," tutur pria kelahiran Bandung berusia 30 tahun ini.

Fajar Bustomi, selaku sutradara, mengemas film kisah remaja sekaligus menggambarkan kegelisahannya dalam film ini. Apalagi saat ini banyak orang yang melihat Dunia Barat lebih baik daripada negeri sendiri.

Film yang diproduksi oleh Starvision ini juga menampilkan suara emas Anji eks Drive dengan lagunya berjudul DIA sebagai original soundtrack film tersebut.

"Ini pengalaman pertama aku syuting di luar negeri. Akting sama Ricky Harun aku merasa nyaman aja, karena kami sering diskusi bareng," kata Jessica Mila. (ase)