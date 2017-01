Jose Mari Chan Undang Yuni Shara ke Filipina

VIVA.co.id – Penyanyi cantik Yuni Shara tengah berbahagia dengan kabar akan berduet dengan penyanyi lawas asal Filipina, Jose Mari Chan. Hal itu diungkapkan Yuni di akun Instagramnya hari ini.

Dalam Instagramnya, penyanyi 50 tahun lagi itu memposting undangan dari Jose yang bertuliskan 'Yuni, One Day Lets Song Together Again'.

Lalu, bagaimana reaksi Yuni? Manggung bersama itu direncanakan dilakoni di Filipina.

"Alhamdulillah... Seneng nya dapet kiriman beberapa CD dan surat undangan dari Jose Mari Chan untuk duet di Philippine????????

THANK YOU Mr JOSE .. #blessed," tulis Yuni Shara.

Netizen mengucapkan selamat atas undangan Jose untuk manggung bersama Yuni itu.

"congratulations bunda @yunishara36 ????" tulis netizen.

"Selamat bunda." tulis netizen.

Sebelumnya, Yuni dan Jose Mari Chan berduet di acara Golden Memories International. Mereka berduet membawakan lagu berjudul Be Carefull with My Heart.