Bersaing, Hrithik Roshan dan Shah Rukh Khan Malah 'Mesra'

VIVA.co.id – Bentrok tanggal rilis yang terjadi antara Shah Rukh Khan dan Hrithik Roshan memang jadi sorotan. Dua bintang besar Bollywood tersebut merilis film masing-masing di tanggal yang sama, 25 Januari 2017. Shah Rukh Khan dengan Raees dan Hrithik Roshan dengan Kaabil.

Sementara fans terbagi ke dalam dua kubu, Hrithik Roshan dan Shah Rukh Khan meredam persaingan sengit dengan cara yang manis. Aktor yang pernah berperan sebagai kakak-adik dalam Kabhi Kushi Kabhi Gham ini saling bertukar twit mendukung satu sama lain.

"Dear @iamsrk hari ini sebagai mentor aku yakin kamu lagi-lagi akan menginspirasiku dengan #Raaes dan sebagai murid aku berharap kamu pun bangga padaku dengan #Kaabil," tulis Hrithik Roshan di akun Twitternya.

Dear @iamsrk today as a mentor Im sure u will inspire me yet again with #Raaes and as a student I hope you are proud of me with #Kaabil.