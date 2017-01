Menikmati Hidangan Ala Penyihir di Restoran Ini

VIVA.co.id – Hal yang berbau Harry Potter, memang selalu menarik perhatian banyak orang, terutama bagi Potterhead (penggemar Harry Potter).

Sebuah restoran bertemakan Harry Potter, Platform 1904 dibuka di 1094 Serangoon Road, Singapura.

Dilansir laman Metro, restoran ini memiliki suasana Harry Potter yang kental tidak hanya meja-meja kayu, chandelier dan properti penyihir, tetapi lengkap dengan makanan dan minuman yang ada di ketujuh serial fiksi karangan JK Rowling tersebut.

Anda bisa temukan koktail Goblet of Fire lengkap dengan pancaran apinya, Giant Breakfast milik Hagrid dan minuman non alkohol Elixier of Life dari Philosopher's Stone.

Selain nama menu yang tidak asing di kalangan Potterhead, bentuk makanan ini juga unik layaknya makanan di dunia sihir. Contohnya hidangan bernama 'Black Magic'.

Dalam keterangan hidangan pencuci mulut tersebut dituliskan, "Panna cotta wijen itam, profiterol tinta cumi-cumi dengan krim mangga, kue arang yang renyah, renda hitam, cokelat hitam, blackberry, dan sweet cream."

Restoran ini, tentunya sangat cantik untuk dijadikan tempat berfoto dan diunggah ke media sosial. Para pelanggan tidak hanya dapat mengabadikan foto di sana, tetapi juga dapat menggunakan topi dan tongkat sihir yang sudah disediakan pengelola restoran.