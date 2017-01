Sambut Asian Games 2018, Kemenpar Gelar FEST in Fest

VIVA.co.id – Dalam rangka menyambut pagelaran Asian Games, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelar FESTIVAL Indonesia Festival (FESTinFest) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Januari 2017.

Acara tersebut menampilkan kegiatan pameran, pertunjukan, seminar, dialog, pemutaran film, kuliner, dan mini karnaval.

“Pada kesempatan ini diperkenalkan Pekan Budaya Nasional serta persiapan Indonesian Cultural Asiade (ICA) dalam rangka Asian Games yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang pada 2018 mendatang,” kata Menpar Arief Yahya.

Taufik Rasen selaku Ketua panitia penyelenggara FEST in Fest 2017 mengatakan, acara ini sebagai sarana untuk mempertemukan para penyelenggara festival, untuk saling bertukar pengalaman dan mengembangkan kerja sama, sekaligus juga sebagai peluncuran semaraknya festival sepanjang 2017.

"Gagasannya ingin mencari satu model yang memiliki standarnya internasional dan dalam kebudayaan tidak ada budaya dan semua festival ingin terbaik," kata Rasen.

Pada hari pertama, selain acara pembukaan (opening ceremony) juga diselenggarakan; Seminar Festival Indonesia yang mengangkat tema ‘Mencari Panduan dan Kerjasama’, Sarasehan Penyelenggara Festival dan Event Organizer, Diskusi Terarah (FGD) masing masing Pemangku Kepentingan (Budaya, Bahari, Internasional, Mice dan Olahraga).

Selain itu, pada hari kamis ini juga terdapat Festival Internasional, Curah Pendapat (public hearing), Festival Destinasi Utama, Sosialisasi Indonesian Cultural Asiade dan Pekan Budaya Nasional, Pertemuan Kesepahaman dan Kerjasama antar festival, serta Malam Budaya Nusantara.

Pada hari kedua, terdapat acara Sarasehan Pariwisata, Forum General Diskusi Terarah, dan Malam Budaya Nusantara. Sedangkan hari ketiga, terdapat sosialisasi Cultural Asiade, sosialisasi pekan budaya nasional perkenalan festival daerah, pertemuan kesepahaman dan kerja sama antar festival, Malam Ragam Rasa.

Terakhir, pada hari keempat, akan ada pameran dan parade on the street yang memamerkan poster dan foto festival di indonesia dan show off budaya. Dua hari pertama (Kamis dan Jumat) penyelenggaraan FESTinFest 2017 ditujukan khusus para peserta dan pegawai Kemenpar, sedangkan dua hari terakhir (Sabtu dan Minggu) terbuka untuk umum.