Temukan Tipe Konsumen Pembeli Fesyen Online

VIVA.co.id – Dalam beberapa tahun terakhir, dunia belanja berbasis online telah berkembang secara pesat. Ini terlihat dari beragamnya bisnis online yang bermunculan di Indonesia, salah satu yang populer adalah online shop atau e-commerce.

Belanja online disinyalir telah menjadi sebuah pilihan bagi mereka yang tak punya banyak waktu untuk berbelanja. Namun di balik maraknya bisnis fesyen online ternyata ada tipe-tipe pembeli dengan karakter yang beragam dan unik.

Menurut Danu Wicaksana, selaku Managing Director PT Berrybenka, karakter belanja pembeli wanita dan pria memiliki perbedaan yang jauh. Dimana pembeli pria lebih resisten dengan salah merek tertentu yang dianggapnya nyaman.

"Kalau pria misalkan sudah menyukai salah satu merek mereka itu come back again and again. Loyalitas kepada satu merek itu lebih kuat ketimbang wanita. Kalau wanita kurang konsisten, sementara pria sangat resisten," ujar Danu kepada VIVA.co.id, Kamis, 26 Januari 2017.

Dia menuturkan, bahwa konsumen pria lebih simpel dalam membeli barang melalui online dibanding wanita. Misalnya jika pria mengunjungi online shop sebanyak lima kali, dan langsung membeli, sedangkan wanita terus mencari sampai berpuluh kali dan belanjanya hanya sekali.

Tidak hanya itu, para wanita juga terkesan sebagai konsumen periset. Ini agak mirip dengan tipe pencari. Hanya saja konsumen tipe periset ini belum memahami spesifikasi produk yang ingin dibelinya.

"Tipe periset biasanya termasuk orang yang gemar membaca dengan teliti spesifikasi suatu produk. Biasanya hal ini banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria," ucapnya. (mus)