Netizen Curiga Agnes Monica dan Kekasihnya Menikah Diam-diam

VIVA.co.id – Agnes Monica memang irit bicara soal kisah asmaranya dengan mantan pebasket Wijaya Saputra. Begitu juga dengan pria yang akrab disapa Wijin ini. Namun, pasangan ini sangat gemar memamerkan kemesraan mereka di media sosial. Bahkan, Agnes dan Wijin memiliki panggilan sayang yang mengejutkan netizen.

Dan panggilan sayang ini membuat netizen berpikir pasangan ini telah menikah secara diam-diam. Agnes memanggil Wijin dengan 'my hubby', dan penyanyi ini memanggil dirinya dengan sebutan 'wifey'. Hal itu terungkap dalam kartu ucapan selamat ulang tahun Wijin dari Agnes.

"Small thing matter! Yes, Thanks Love for all the surprises & beautiful birthday. One day i"ll be there & support you all the way.Love you. To all my friends & haters. Thanks for all the wishes," tulis Wijin.

Pria berwajah oriental ini mengunggah kartu ucapan tersebut ke Instagram. Kartu itu bertuliskan kata-kata romantis dari Agnes untuk Wijin.

"Dearest: my hubby Wijin

We might not be perfect, but we learned to find the beauty of imperfection. And I'm glad I gotta do this with you!!!. It's amazing how we're still abled to find and feel love though all we're been through..

I guess thats what they meant by in good times and bad times.

Yours, Wifey Ag-Mo," begitulah kata-kata romantis yang ditulis Agnes untuk Wijin.

Panggilan 'my hubby' dan 'wifey' itu membuat penggemar menaruh curiga terhadap pasangan ini. Bahkan, beberapa netizen bertanya pada Wijin, benarkah sudah menikah dengan Agnes?

"Emang udah married," kata salah satu netizen. "Hubby..wifey..mengundang penasaran," ujar yang lainnya. "ayo klarifikasi om wijin," kata netizen lainnya. "my hubby" hehehe hehehe," ujar yang lainnya. "Hubby..my hubby..so sweet," kata netizen lain yang penasaran. "Emang udah nikah, kapan nikahnya ya?," kata yang lainnya.

Sayangnya, Wijin tak merespon pertanyaan dari pengikutnya di Instagram.

Namun, ada juga netizen yang berpikir bahwa panggilan sayang Agnes dan kekasihnya itu wajar-wajar saja. "Kayaknya udah banyak pasangan yang manggil kayak gitu walau belum nikah," kata yang lain. "Biasa aja ah," ujar yang lainnya.