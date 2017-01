Celine Dion Didapuk Nyanyikan OST Film Beauty and the Beast

VIVA.co.id – Peraih 5 Grammy dan salah satu penyanyi dengan penjualan album rekaman terbanyak, Celine Dion, akan menyanyikan lagu orisinil untuk film Disney, Beauty and the Beast yang berjudul How Does A Moment Last Forever. Lagu ini akan ditulis oleh komposer pemenang 8 piala Oscar Alan Menken (The Little Mermaid, Aladdin) dan Tim Rice (The Lion King, Evita), pencipta lagu legendaris pemenang 3 piala Oscar.

Selain dinyanyikan oleh Celine Dion, bagian dari lagu ini akan disisipkan sebagai musik latar (score music) pada bagian akhir film (main-on-end).

“Menjadi bagian dari film orisinil Beauty and the Beast merupakan pengalaman paling mengesankan dalam hidup saya,” ujar Celine, dalam rilis yang diterima VIVA.co.id.

Mitchell Leib, President of Music for Walt Disney Studios Motion Pictures Production, merupakan sosok yang berjasa untuk memastikan keikutsertaan Celine untuk bergabung ke dalam proyek ini.

"Para pembuat film dan studio sangat bahagia karena Celine setuju untuk menjadi bagian dalam film ini," katanya.

Untuk lagu soundtrack film ini, Celine Dion berduet dengan Peabo Bryson menyanyikan lagu klasik yang berhasil meraih Academy Award, Golden Globe, dan Grammy pada 1991. Soundtrack orisinil dari film animasi tersebut akan dirilis Walt Disney Records pada 10 Maret 2017. (art)