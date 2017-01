Josh Groban Terlibat di Soundtrack Film Beauty and the Beast

VIVA.co.id – Josh Groban, penyanyi serta penulis lagu yang memperoleh penghargaan multi-platinum, telah melangsungkan proses rekaman lagu “Evermore” untuk film live-action Disney mendatang, Beauty and the Beast.

“Evermore” merupakan sebuah lagu ballad yang dinyanyikan oleh Beast (Dan Stevens) pada saat melepaskan Belle (Emma Watson) untuk kembali bersama ayahnya.

Lagu tersebut dibuat oleh Alan Menken (“The Little Mermaid,” “Aladdin”), komposer ternama yang telah memenangkan penghargaan Oscar sebanyak delapan kali dengan lirik yang ditulis oleh pemenang tiga penghargaan Oscar, Tim Rice (“The Lion King”,”Evita”).

Menken juga terpilih untuk membuat musik latar (film score) untuk film live-action “Beauty and the Beast”, serta bertanggung jawab atas proses perekaman ulang soundtrack orisinal dari film animasi klasik tersebut, yang ditulis oleh ia sendiri bersama dengan Ashman. Soundtrack-nya akan dirilis Walt Disney Records pada tanggal 10 Maret 2017.

“Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya, untuk dapat menyanyikan lagu yang begitu indah karya dari dua tokoh idola, Alan Menken dan Tim Rice. Beauty and the Beast telah menjadi bagian dari diri saya sejak masa kecil dan memiliki keterlibatan musik dalam film ini membuat saya benar-benar bahagia,” kata Groban, dalam rilis yang diterima VIVA.co.id.

Mitchell Leib, President of Music dari Walt Disney Studios Motion Pictures Production, menjadi tokoh yang berperan dalam membawa Groban untuk menjadi bagian dari film ini.

“Alan Menken, Bill Condon (sutradara) dan saya berdiskusi untuk memilih artis kontemporer yang cocok untuk menyanyikan lagu ini dengan baik. Menurut kami, Josh adalah pilihan yang tepat,” ujar Leib.

Dikenal sebagai penulis lagu, aktor dan penyanyi dengan suara yang khas, Josh Groban telah menghibur para penggemarnya dengan deretan album dan DVD yang telah memperoleh penghargaan multi-platinum (dengan penjualan lebih dari 30 juta copy di seluruh dunia). Berbagai penampilan langsung yang memukau, serta aksinya dalam berbagai film dan acara televisi.

Penyanyi berusia 35 tahun asal Los Angeles tersebut berhasil menjadi artis pertama yang memiliki dua album sekaligus di daftar Top 20 Best-Selling Album dalam beberapa dekade terakhir menurut Billboard. Hampir seluruh albumnya diganjar kesuksesan dan digandrungi masyarakat.

Selain karier musik, Josh juga tampil dalam beberapa film terkenal seperti “Crazy, Stupid, Love,” “The Hollars,” “Coffee Town” dan “Muppets Most Wanted". Ia kerap muncul dalam beberapa acara televisi seperti “The Office” di stasiun NBC, “It’s Always Sunny in Philadelphia” di FX, dan “The Crazy Ones” di CBS.