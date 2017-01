Mikha Tambayong Kesulitan Berbahasa Jawa

VIVA.co.id – Mikha Tambayong segera kembali menghiasi industri perfilman Tanah Air. Sebagai pembuka awal 2017, dia akan menjalani syuting sebagai Cindy dalam film drama komedi, BPJS: Budget Pas-Pasan Jiwa Sosialita.

Namun ia mengaku kesulitan beradaptasi dengan bahasa Jawa. Ya, film yang diproduksi oleh Surya Films ini menuntutnya untuk bisa berbahasa Jawa. "Itu aku agak susah banget, kan Manado-Ambon, disuruh ngomong bahasa Jawa Timur, jadi agak gimana gitu, hehehe. Itu sih tantangannya," ujarnya saat ditemui VIVA.co.id di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, ia mengakui, berperan dalam drama situasi komedi juga menyulitkan. Namun Mikha tak menyerah, dia terus belajar dan berlatih. Ia mengaku sudah menjadi kewajibannya sebagai aktris, harus bisa jadi apa pun.

"Ada acting coach juga. Lumayan menguras energi harus bikin gimana scene-nya supaya lucunya alami. Plus harus ada aksen juga. Dan aku tuh setiap situasi beda-beda ngomongnya," tuturnya.

Bahkan, Mikha mengaku merasa jadi canggung dan aneh. "Nanti ketemu teman sosialita beda ngomongnya, ketemu teman kampung beda lagi. Jadi memang agak freak ya, scary ya, hehe," celoteh gadis berusia 22 tahun itu.

Dalam film yang digarap oleh Adhe Dharmastya itu, Mikha beradu akting dengan Desta dan pemain muda lainnya. Film ini menggambarkan social climber di kalangan anak muda yang tak mengenal "just be yourself".

"Orang yang mengaku di level up, tapi dia maksain diri, enggak "just be yourself" gitu. Ini agak satir ya, dan banyak sindiran, tapi ini real enggak menyinggung siapa-siapa," kata Adhe sang sutradara. (ase)