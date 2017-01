Adik Nagita Slavina Dilamar Pengusaha

VIVA.co.id – Nagita Slavina bakal punya adik ipar karena sang adik, Caca Tengker baru saja dilamar sang kekasih, Barry Tedja Tamin hari ini Sabtu, 28 Januari 2017 di Jakarta. Caca dan Barry kabarnya sudah berpacaran sejak tahun 2015.

Momen bahagia ini telah tersebar di media sosial salah satunya Instagram @tessatamin yang merupakan sanak saudaranya Barry. Caca dan Barry tampak elegan dengan busana kebaya dan kemeja batik yang berwarna senada. Riasan wajah Caca yang sederhana membuatnya terlihat anggun.

"Congratulation @cacatengker and @barry.tamin for the Lamaran. #lamaran #BarryCaca #jakarta #cousins #family," tulis Tessa.

Sang ayah, Gideon juga membenarkan momen bahagia putrinya itu. Mereka juga masih tengah berkumpul bersama keluarga besar.

"Iya benar, baru kelar acaranya, di Jakarta aja sih. Ini masih ngumpul-ngumpul dulu sekeluarga, lagi ramai," ucap Gideon saat dihubungi VIVA.co.id, Sabtu, 28 Januari 2017.

Caca yang berperan sebagai Anne dalam sinetron Disini Ada Setan itu dilamar oleh kekasih yang merupakan seorang pengusaha di bidang tekstil. Hal ini diketahui dari teman karibnya sekaligus selebriti, Girindra Kara.

"Dia (Barry) itu pengusaha, usaha kain gitu," ungkap Kara saat dihubungi VIVA.co.id di hari yang sama.