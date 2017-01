Menilik Sosialita Muda Lewat Film 'BPJS'

VIVA.co.id – Berasal dari kampung, Cindy yang lahir dari keluarga kaya di daerahnya beranjak dewasa. Seiring berjalannya waktu dia semakin dewasa dan pergi ke ibukota untuk meniti kehidupan.

Cindy (Mikha Tambayong) mendadak menjadi sosialita, sayangnya dia memaksakan diri untuk menjadi orang kaya dalam film BPJS: Budget Pas-Pasan Jiwa Sosialita.

"Ini agak sedikit parodi, tapi bukan berarti menyindir sosialita ya. Hanya mengangkat social climber, orang yang ngaku berada di level up tapi maksain diri, enggak jadi diri sendiri," kaya Adhe Dharmastya sang sutradara kepada VIVA.co.id di Lenny Agustin Boutique di Jakarta Selatan.

Adhe sengaja memilih aktor dan aktris muda untuk menggambar suasana saat ini yang kekinian. Meskipun sosialita identik dengan wanita paruh baya dan laki-laki parlente, namun justru remaja tak mau kalau jadi social climber.

"Kalau yang muda ini lebih kepada prosesnya, gimana fakenya diri mereka, enggak jadi 'be yourself'. Nah Lenny Agustin juga melihat itu, enggak terekspose yang muda-muda ini," ujar Adhe.

Mikha mengatakan bahwa karakternya sebagai Cindy menghalalkan segala cara dan berambisi menjadi sosialita. Maka dari itu, peran ini cukup menantangnya.

"Cukup menantang juga buat aku karena jatuhnya agak sedikit freak ya ini orang. Tapi seru sih, menantang banget, dan fun. Kebetulan lawan mainnya komedian, kayak Desta," ungkap Mikha.

Proses syuting akan dimulai pada 7 Februari di kawasan Jakarta dan Bogor. Selama 20 hari syuting, film yang diproduksi oleh Surya Films ini diprediksi akan tayang pada bulan Agustus atau September 2017.

"Pesannya banyak sekali, salah satunya 'just be yourself'. Karena kita suka lupa sama apa yang kita lakukan, memaksakan diri enggak sesuai dengan dirinya," ujar Adhe.