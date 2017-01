Selena Gomez dan The Weeknd Pamer Kemesraan di Italia

VIVA.co.id – Selena Gomez dan The Weeknd tidak lagi malu-malu menampakkan hubungannya. Keduanya terlihat sedang berlibur romantis di Florence, Itali.

Pelantun Hands to Myself itu tertangkap kamera, memeluk mantan kekasih Bella Hadid tersebut dari belakang. Keduanya terlihat begitu menikmati liburan romantisnya di Italia, di penghujung pekan ini.

Pasangan baru itu terlihat sedang asik berlibur dan mengunjungi museum Uffizi Gallery, tanpa melepaskan pandangan dan sentuhan satu sama lain. Kemesraan keduanya, tentu saja menarik perhatian.

Salah satu foto yang diunggah oleh akun Twitter basis penggemar Selena memperlihatkan mantan kekasih Justin Bieber itu sedang memeluk hangat The Weeknd saat mengunjungi museum seni tersebut. Pelantun Starboy itu membalas mesra pelukan sang kekasih.

Tidak hanya berpelukan, pasangan kekasih ini, menurut sumber terpercaya, juga berciuman mesra di dalam lift museum tersebut. Ciuman mereka berlangsung, kala keduanya akan segera meninggalkan museum itu.

Setelah mengunjungi museum, keduanya diketahui pergi berbelanja di Santo Spirito Square. Tak hanya itu, pasangan baru tersebut makan malam romantis di Trattoria Borgo Antico. Bahkan, keduanya menyewa seluruh restoran tersebut dan hanya ditemani oleh bodyguard.

More of Selena Gomez and The Weeknd in Italy! (January 27th) pic.twitter.com/nmCe2I7DOH