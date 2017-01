Jangan Coba-coba Lakukan Ini saat Terbangun Tengah Malam

VIVA.co.id – Setiap orang menginginkan tidur nyenyak di saat malam hari. Delapan jam tidur tanpa terganggu suara bising kucing yang sedang bertengkar, atau bahkan suara kendaraan bermotor yang bisa membuat terbangun saat terlelap.

Dikutip dari Mirror, Dr Michael Breus, spesialis gangguan tidur dan penulis buku The Power of When mengatakan, terdapat dua hal yang harus dihindari ketika anda terbangun saat tengah malam. Karena, apabila melakukan dua hal tersebut bisa berpotensi membuat Anda kesulitan untuk kembali tertidur.

Hal pertama yang harus dihindari adalah jangan melihat jam ketika Anda terbangun. Kebanyakan orang punya sebuah ketakutan yang tak masuk akal apabila tidak cukup memiliki waktu tidur. Jadi ketika mereka terbangun terlalu cepat, hal yang biasa dilakukan adalah melihat jam untuk memastikan tenggang waktu hingga alarmnya berbunyi.

Pada dasarnya, hindari hal tersebut karena hanya akan membuat Anda stres. Kuncinya adalah tetaplah mencoba untuk bersantai. Cobalah untuk menenangkan diri Anda dari memikirkan tentang sudah berapa lama Anda terlelap.

Kemudian, apabila tidak terdesak, hindarilah pergi ke kamar kecil. Dr Breus menyatakan, sudah bisa dipastikan bahwa Anda tidak akan bisa kembali tertidur apabila melakukannya. Akan lebih baik apabila Anda bisa menghindari diri dari terbangun.

Ia menambahkan, mencoba untuk menenangkan diri bisa menurunkan detak jantung yang membantu Anda untuk bisa terlelap. Namun apabila Anda melakukan sedikit saja gerakan, hal itu akan mengganggu detak jantung yang tenang di saat tertidur.