Sederet Musisi Tolak Hadiri Grammy Awards, Bentuk Protes?

VIVA.co.id – Sejumlah musisi sudah menyatakan absen untuk perhelatan Grammy Awards ke-59 yang digelar 12 Februari mendatang. Justin Bieber, Kanye West, dan Drake dengan tegas menolak hadir meskipun masuk dalam daftar nominasi.

Menurut Justin Bieber, Grammy tidak merepresentasikan atau tidak sesuai dengan para musisi muda. Tahun lalu, Bieber pertama kali memenangkan Grammy untuk lagu Where Are U Now dalam kategori Best Dance Recording. Ia juga tampil membawakan dua lagu dalam ajang tersebut.

Tahun ini, pelantun Sorry tersebut masuk ke dalam empat kategori nominasi, seperti Album of the Year dan Song of the Year, dilansir US Magazine.

Sementara Kanye West dan Drake punya alasan lain mengapa tak ingin menghadiri acara tersebut. Kanye West mengisi delapan nominasi tahun ini. Perwakilan West mengungkapkan artisnya sedang ingin beristirahat setelah beberapa bulan belakangan merasa tak sehat.

Drake sendiri akan berada di Eropa untuk melakukan konsernya saat malam Grammy digelar. Kekasih Jennifer Lopez itu masuk ke dalam delapan nominasi tahun ini.

Namun absennya beberapa penyanyi kulit hitam tersebut juga dikaitkan dengan tidak masuknya album Frank Ocean di nominasi Grammy, padahal banyak orang menggadang-gadang karya tersebut sebagai album terbaik tahun ini. Menurut Ocean, dilansri TMZ, Grammy tidak merepresentasikan musisi muda dan berkulit hitam. West sendiri termasuk artis yang mendukungnya.

Meski begitu, Grammy masih akan dihadiri sejumlah musisi tenar, seperti Adele, Bruno Mars, John Legend, Carrie Underwood, Keith Urban, dan Metallica. James Corden didapuk sebagai pembawa acaranya.