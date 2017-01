Bella dan Gigi Hadid Turun ke Jalan Ikut Aksi Tolak Trump

VIVA.co.id – Aksi penolakan terhadap sejumlah kebijakan Donald Trump masih terus berlangsung dari berbagai kalangan, termasuk para selebriti. Supermodel Bella dan Gigi Hadid berhasil mencuri perhatian saat terlihat berada di antara para aksi protes.

Hadid bersaudara ini menjadikan New York sebagai catwalknya dalam aksi #NoBanNoWall. Aksi tersebut digelar untuk menolak kebijakan Trump soal larangan masuk AS bagi warga dari tujuh negara muslim dan rencana pembangunan tembok untuk membatasi Meksiko.

Tampil trendy dalam aksinya, Gigi dan Bella ikut menyuarakan penolakan keras terhadap Trump. Mereka juga memegang tulisan yang berbunyi, "Kita semua Hindu, Buddha, Muslim, Ateis, dan Kristen, dan Yahudi," atau bentuk pengejaan dari kata HUMANS yang berarti manusia, dilansir Huffington Post.

Seperti diketahui, ayah Gigi dan Bella Hadid, Mohamed Hadid, adalah muslim. Kekasih Gigi, Zayn Malik, juga adalah seorang muslim. Dalam sebuah wawancaranya, meski sang ayah bukanlah seorang muslim yang taat, namun ia sangat bangga dengan keturunannya tersebut.

Gigi and Bella Hadid at the #NoBanNoWall march in New York today. pic.twitter.com/atHh2AkIVe

Selain Gigi dan Bella Hadid, Rihanna juga meluapkan penolakannya untuk kebijakan Trump. Lewat akun Twitternya, Rihanna menulis, "Menjijikan! Beritanya sangat menyakitkan! Amerika sudah hancur seketika!"

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!