Desainer Ini Boyong Wayang ke Couture New York Fashion Week

VIVA.co.id – Satu lagi desainer kenamaan Tanah Air, yang melebarkan sayap dan berpartisipasi dalam industri fesyen dunia. Meggie Hadiyanto akan menampilkan koleksi dengan tema Wayang pada Couture New York Fashion Week.

Memulai karier merancang busana sejak tahun 2008, Meggie sangat identik dengan rancangan-rancangan gaun malam. Untuk itu, koleksinya yang akan ia boyong ke New York, tidak jauh-jauh dari gaun malam yang cantik nan megah.

"Saya ingin mendesain apa yang saya mau, ingin menunjukkan siapa saya. Koleksi yang akan saya bawa ke New York bertema salah satu seni budaya Indonesia yang sudah sangat populer, wayang," ujar Meggie, ditemui dalam Konferensi Pers Meggie Hadiyanto Goes to Couture New York Fashion Week, di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017.

Desainer kelahiran Surabaya itu menuturkan pemilihan wayang sebagai konsepnya, karena memiliki cerita sejarah yang sangat detail dan mendalam. Meggie sendiri memilih wayang bernama Arjuna yang memiliki banyak istri, di mana para istri berlomba-lomba menjadi yang paling cantik dengan pakaian khasnya.

"Jadi saya membuat gaun ini seolah-olah untuk dipakai para dewi-dewi yang ingin tampil sempurna. Detail wayangnya juga berada pada bordir di kain disertai warna-warna bold agar semakin mendukung nilai kisah Arjuna," ujarnya lagi.

Di atas kain busananya, Meggie mendeskripsikan nilai dan tema cerita asmara, seni, budaya serta nuansa jawa dari bordirnya. Namun, wanita cantik itu, dengan kreasinya, membuat gaunnya tetap bernuansa elegan nan mewah dengan dominasi warna seperti emas, perunggu, cokelat tua, merah marun, biru tua dan hitam.

"Ada 15 busana couture yang akan saya pamerkan dengan penggunaan bahan tule spider, spandex dan tule dengan pengerjaan selama enam bulan. Koleksi ini adalah paduan dress dan kebaya dengan cutting yang fit body," kata Meggie.

Tidak hanya baju, tetapi Meggie dengan cekatan menambahkan aksesori kepala dengan tema wayang, agar semakin menambah nilai budaya jawanya. Di samping itu, gaun terakhir yang menjadi rancangan paling spesial, dengan paduan dress kebaya serta jubah rancangannya yang khusus.

15 koleksi rancangan bertema wayang ini akan ditampilkan pada 11 Februari 2017 mendatang di ajang Couture New York Fashion Week di Crowne Plaza Time Square, Manhattan, New York.