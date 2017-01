Trailer Terakhir Beauty and the Beast Makin Menjanjikan

VIVA.co.id – Trailer terakhir untuk Beauty and the Beast akhirnya dirilis. Film yang sudah sangat dinantikan ini juga memberi bocoran soundtrack yang dinyanyikan Ariana Grande dan John Legend.

Trailer berdurasi dua setengah menit itu memperlihatkan lebih banyak visual Emma Watson sebagai Belle. Kecantikan Emma dari kecil hingga adegan menari dalam gaun kuning Belle yang ikonik ditampilkan di sini.

Tak hanya itu, trailer terbaru itu juga cukup banyak memperlihatkan sosok Beast yang ditakuti namun punya hati yang lembut. Romansa di antara Belle dan Beast semakin menarik dengan alunan musik dan suara indah Grande juga John Legend.

Keduanya memang didapuk sebagai salah satu pengisi soundtrack film Disney ini, dilansir ET Online. Awal bulan lalu, Grande membocorkan proyek ini lewat foto selfie di studio rekaman sambil menandai John Legend di postingan tersebut.

Lagu yang dinyanyikan Ratu Musik Pop dan John Legend adalah lagu klasik yang pernah dinyanyikan Celine Dion dan Peabo Bryson untuk film animasinya di tahun 1991. Meski kini dinyanyikan orang lain, Celine Dion masih mengisi soundtrack Beauty and the Beast mendatang lewat lagu How Does a Moment Last Forever.

Tak sabar menantikan film ini? Beauty and the Beast akan tayang pada 17 Maret 2017.