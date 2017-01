Februari, KD Kembali Sapa Penggemar di Malaysia

VIVA.co.id – Diva Tanah Air, Krisdayanti akan menggelar konser akbarnya di bulan Februari mendatang. Bukan di Indonesia, KD -begitu sapaan akrab sang diva- berencana akan menjadi bintang tamu di sebuah acara yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

Bertempat di Panggung Sari, Istana Budaya, Kuala Lumpur, konser akan berlangsung selama tiga hari yakni, mulai tanggal 24, 25 dan 26 Februari mendatang. Lewat poster yang diunggah di akun Instagramnya, KD mengumumkannya kepada penggemarnya.

“Krisdayanti julung kalinya akan mengadakan sebuah persembahan eksklusif di pentas Istana Budaya pada 24, 25 & 26 Februari 2017 jam 8 malam di Panggung Sari, Istana Budaya, Kuala Lumpur. Bayangkan, lebih 25 lagu akan dipersembahkan dengan iringin melodi pengarah muzik terkenal, Aubrey Suwito. Kenapa tidak anda turut sama menyaksikan malam bersejarah ini dengan mendapatkan tiket-tiket berharga RM118, RM258, RM358, RM458 & RM588 di www.myticket.asia atau di Victoria Music (all outlets), Rock Corner (The Curve & The Gardens Mid Valley), Artist Gallery (One Stop Midlands Park," tulis KD.

Dalam poster yang diunggah tersebut, pihak penyelenggara yakin KD masih mampu membius penggemarnya di Malaysia. Seperti KD sukses menggelar konsernya di tahun 2001.