Ben Affleck Batal Sutradarai Film Batman

VIVA.co.id – Setelah berbulan-bulan berspekulasi, apakah Ben Affleck akan tetap menyutradarai film The Batman, kini muncul jawabannya. Affleck mengatakan tak akan menyutradarai film tersebut.

Meski demikian, ia akan tetap bermain sebagai Batman dalam film tersebut. Affleck memutuskan seseorang yang akan menyutradarai film itu, sementara ia memilih fokus berperan sebagai pahlawan super itu.

"Ada beberapa karakter yang mendapat tempat spesial di hati jutaan orang," kata Affleck kepada Variety seperti yang dikutip dari Aceshowbiz, Selasa, 31 Januari 2017.

"Memainkan peran ini membutuhkan fokus, passion dan performa yang terbagus yang bisa saya berikan. Hal ini jelas membuat saya tidak bisa melakukan kedua pekerjaan (bermain dan menyutradarai). Maka saya akan memutuskan untuk mencari orang untuk menyutradarai," ujarnya.

Warner Bros menghargai keputusan Affleck untuk tetap berada dalam proyek tersebut, dan menggarap film Batman. Maka kedua pihak akan mencari sutradara baru. Matt Reeves yang pernah menggarap War for the Planet of the Apes dikabarkan salah satu kandidat.

Affleck akan beradu peran dengan Joe Manganiello yang bermain sebagai Deathstroke. Sampai saat ini belum ada bocoran tanggal rilis film The Batman.

Sementara, Affleck yang berperan sebagai Batman akan tampil di film DC yang lain, salah satunya Justice League. Film itu rencananya akan tayang di Amerika Serikat mulai 17 November 2017. (mus)