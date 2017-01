Tampil Ekspresif dengan Riasan Mata Bergaya Nude dan Smokey

VIVA.co.id – Dalam dunia tata rias, area mata memegang peranan penting untuk membuat riasan wajah lebih ‘hidup’. Melalui riasan mata, penampilan seseorang bisa terlihat lebih sempurna dan menarik.

Ada beragam riasan mata yang bisa ditampilkan yakni nudes dan smokey. Kedua riasan tersebut bisa memancarkan karakter yang berbeda dari seorang wanita.

Riasan nudes ini dapat diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Sebab, warna-warna yang ditampilkan sangat alami dab cocok bagi wanita yang ingin tampil chic dan effortless.

Anda dapat memilih eyeshadow berwarna cokelat muda, peach dan putih tulang. Anda pun dapat lebih mengeksplorasi warna tersebut untuk menciptakan tampilan mata yang ekspresif.

"Mata merupakan salah satu media yang paling sering dirias bagi setiap wanita. Untuk mencuri perhatian, kami ingin memperkenalkan dua riasan untuk para wanita yang ingin tampil berbeda dan ekspresif yaitu Nudes dan Smokey," ujar Stephanie Lie, Make Over Brand Manager saat peluncuran Make Over Eyeshadow Pallete Nudes and Smokey Eyecentric di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2017.

Tidak hanya itu, riasan mata bergaya smokey juga mendominasi riasan para wanita yang ingin tampil glamor. Riasan ini sangat cocok untuk kaum hawa yang ingin menampilkan sisi bold dan kuat.

Anda dapat bermain pada warna eyeshadow yang terlihat lebih gelap, seperti biru tua, cokelat tua, ungu dan hitam. Riasan bisa mempertegas mata Anda, khususnya bagi wanita yang memiliki bentuk mata kecil.

"Smokey eyes cocok bagi wanita yang ingin tampil dramatis dengan pilihan warna yang bold. Ini juga cocok untuk mereka yang memiliki bentuk mata kecil," ucapnya.