Ketahui Tips Merias Wajah untuk ke Pesta

VIVA.co.id – Menghadiri sebuah acara pesta pernikahan tidak hanya ditunjang oleh busana yang menarik, tapi juga riasan. Ada banyak jenis riasan yang bisa diaplikasikan, seperti alami maupun glamor.

Namun, hal tersebut kembali lagi pada kebutuhan dan pesta yang akan dihadiri. Anda bisa lebih berani bermain warna dan dramatis.

Anda perlu melakukan persiapan ekstra pada wajah, sehingga riasan dapat bertahan lama sepanjang pesta. Untuk jenis pesta dalam ruangan, Anda dapat memulaskan riasan dengan complexion yang cukup tebal.

Anda juga dapat membuat kontur pada wajah menggunakan highlighter pada bagian tulang pipi bagian atas, bagian yang rata pada hidung, dahi, bagian tengah dagu, dan sepanjang garis rahang. Hal ini bisa menghasilkan efek berkilau jika Anda juga tidak menggunakan bronzer.

Untuk perona mata Anda bisa memakai warna dasar seperti cokelat muda atau cokelat tua. Pakailah perona mata terang dan berkilau seperti krem atau putih pada sudut mata bagian dalam untuk menonjolkan mata.

"Untuk makeup pesta di dalam ruangan sebaiknya complexion-nya bisa lebih tebal, dimulai dari primer, foundation dan bedak. Membuat kontur juga disarankan agar tampilan terlihat memesona," ujar Dhirman Putra, Make Up Artist kepada VIVA.co.id saat peluncuran Make Over Eyeshadow Pallete Nudes and Smokey Eyecentric di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2017.

Sementara itu, untuk pesta di luar ruangan, Anda disarankan jangan terlalu bermain pada complexion riasan yang tebal. Sebab, ini dapat membuat penampilan Anda terlihat berlebihan dan merusak riasan secara keseluruhan bila Anda berkeringat.

Pilihlah eyeshadow warna yang natural dan tidak terlalu berani, seperti merah jambu atau peach. Itu karena pesta di luar ruangan akan cenderung lebih terbuka dan terang.

Kemudian gunakan eyeliner pada garis mata dan berikan sedikit aksen perona pada sudut mata Anda. Bagi Anda yang ingin terlihat glamor, bisa memilih warna lipstik seperti merah terang atau merah tua.

"Untuk makeup outdoor sebaiknya complexion-nya jangan terlalu tebal, karena tentu Anda mudah berkeringat sehingga membuat makeup rusak dan tidak menarik. Untuk yang ingin tampak glamor, bisa bermain pada lipstik warna merah, atau yang ingin terlihat soft bisa memilih merah muda atau nude QUEkecoklatan," ucapnya.