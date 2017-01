Bahagianya Tyas Mirasih Dilamar Kekasih di Jepang

VIVA.co.id – Kebahagiaan sedang dirasakan Tyas Mirasih. Artis ini baru saja dilamar sang kekasih, Raiden Soedjono. Proses lamaran tersebut dilakukan secara romantis saat pasangan ini berlibur ke Jepang.

Dalam foto yang diposting Tyas di akun Instagram miliknya, terlihat Raiden berlutut di hadapan Tyas. Di atas sebuah jembatan dan ditemani cuaca dingin dan hamparan salju, Raiden menyematkan cincin di jari manis Tyas. Musisi ini meminta Tyas untuk menikah dengannya.

Tyas menerima lamaran tersebut dengan penuh bahagia. Bahkan, pesinetron ini langsung mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya sedang memamerkan cincin, yang menghiasi jari manis tangan kanannya.

"He put a ring on it," tulis Tyas. Tak cukup sekali, Tyas kembali memajang foto yang memperlihatkan cincin pertunangannya tersebut. Kali ini, ia berpose bersama Raiden. "One happy tears and a good one. Joyful ones," ujar Tyas lagi.

Setelah proses lamaran tersebut, Tyas melanjutkan liburannya di Negeri Sakura tersebut. Mantan kekasih Raffi Ahmad ini langsung mendapatkan ucapan selamat dari netizen. Mereka turut bahagia atas pertunangan tersebut.

"Selamattt kaka, bahagia teruss," kata salah satu netizen. "Selamat ya ka.. Smoga langgeng sampai maut memisahkan klian," ujar yang lainnya. "Aku terharu," ujarnya. "Selamat ya, semoga lancar sampai pernikahan," kata netizen lainnya. "Bahagia deh, selamat ya," ujar yang lainnya.

He put a ring on it ????? Foto kiriman Official Account Tyas Mirasih (@tyasmirasih) pada Jan 26, 2017 pada 11:45 PST