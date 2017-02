Tangisan Tyas Mirasih Saat Dilamar Kekasih

VIVA.co.id – Kisah cinta Tyas Mirasih dengan sang kekasih, Raiden Soedjono memasuki babak baru. Hubungan yang telah berjalan dua tahun itu melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tyas dilamar Raiden saat mereka berlibur ke Jepang.

Suasana romantis dan dingin menjadi saksi bisu saat Raiden berlutut dan meminta Tyas untuk menikahinya. Tanpa ragu, pesinetron itu menerima lamaran Raiden. Musisi ini pun menyematkan cincin ke jari manis tangan kanan Tyas.

"No measure of time with you will be long enough. But let's start with forever,Fiancé. Bismillah," tulis Tyas.

Wajah bahagia diperlihatkan Tyas saat memamerkan cincin pertunangannya dengan Raiden. Mantan kekasih Raffi Ahmad ini mengaku semua perasaan campur aduk saat dilamar kekasihnya tersebut. Ia terlihat meneteskan airmata.

Hal itu terlihat dari video yang diunggah bintang FTV ini. Dan di saat yang sama, Tyas juga merasa bahagia. Ia juga memperlihatkan senyumnya di saat yang sama. "One happy tears and a good one. Joyful ones," kata Tyas.

One happy tears and a good one. Joyful ones ????? @raidensoe Video kiriman Official Account Tyas Mirasih (@tyasmirasih) pada Jan 27, 2017 pada 2:34 PST