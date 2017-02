Johnny Depp Habiskan Rp26 Miliar per Bulan untuk Foya-foya?

VIVA.co.id – Johnny Depp kembali jadi perbincangan, namun kali ini bukan karena mantan istrinya, Amber Heard. Mantan manajernya, Joel dan Robert Mandel, mengklaim bahwa aktor 53 tahun itu menghabiskan US$2 juta atau Rp26 miliar setiap bulannya.

Depp pernah menggugat mantan manajernya tersebut atas tuduhan penggelapan dana yang menyebabkannya kehilangan puluhan juta dolar selama bertahun-tahun. Akan tetapi, mantan manajernya tersebut mengklaim bahwa kerugian Depp diakibatkan oleh gaya hidup sang aktor itu sendiri.

"Depp hidup dengan gaya yang sangat mewah, sering kali ai menghabiskan US$2 juta setiap bulannya yang mana ia sebenarnya belum mampu," ungkap pengacara dari mantan manajer Depp dalam dokumen yang dipublikasikan The Hollywood Reporter.

"Depp, dan Depp sendiri, adalah yang bertanggung jawab untuk kekacauan keuangannya sekarang," tambahnya.

Dari dokumen tersebut, Depp diklaim menghabiskan US$75 juta untuk 14 tempat tinggal, US$18 juta untuk kapal pesiar mewah, dan US$30 ribu per bulan untuk wine.

Aktor Pirates of Caribbean ini, berdasarkan Variety, juga menghabiskan US$200 ribu per bulan untuk pesawat pribadi, US$150 ribu per bulan untuk petugas keamanan sepanjang hari, dan US$300 ribu per bulan untuk 40 orang staf.