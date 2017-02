Nuansa Lebih Segar Hadir dalam Musik Baru Solois Indie Ini

VIVA.co.id – Solois bergenre indie rock yang sempat mengguncang Indonesia beberapa tahun lalu, Mac DeMarco, dikabarkan bakal merilis album baru berjudul This Old Dog. Sebagai perkenalan, ia turut melepas dua buah single yang salah satunya berjudul My Old Man.

Perihal dua lagu yang dirilis terlebih dahulu, Mac mengaku bahwa itu adalah tembang pembuka yang terdapat di album barunya nanti. Menurutnya, This Old Dog bakal jadi sesuatu yang amat personal dan natural buat dirinya.

"Aku merekam demo album penuh tersebut, lalu bergegas pindah ke kota lain dan berpikir bahwa semuanya bakal segera beres," ucap Mac, dilansir dari NME. Namun ternyata, ia mesti mengolah materinya kembali agar lebih matang.

Ada aura berbeda yang ditawarkan dari This Old Dog. Menurut Mac, selain pola penggarapannya yang berbeda, terdapat pula alat instrumental yang sengaja dirancang agar dapat memancarkan kekhasan nan unik.

"Mayoritas materi dalam album ini digarap lewat gitar akustik, synthesizer, ada juga drum machine, lalu satu lagu menggunakan gitar elektrik. Ini adalah sesuatu yang baru buatku," tutur musisi asal Kanada tersebut.

Meski didominasi bunyi akustik, namun Mac enggan menyebut sepenuhnya kalau albumnya yang sekarang berformat akustik. Ia menegaskan bahwa jalurnya masih tetap berada dalam naungan musik rock.

"Ini adalah album akustikku, tapi tidak bisa disebut seperti itu sepenuhnya, hanya perasaanku saja. Aku adalah seorang berdarah Italia, mungkin bisa disebut materiku yang kali ini adalah Italian Rock," katanya.

Sebelumnya, Mac pernah merilis album fenomen Salad Days pada 2014 dan EP berjudul Another One tahun 2015. Album ketiganya, This Old Dog, dijadwalkan rilis pada 5 Mei 2017 mendatang.