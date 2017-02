Dari Padang, Artis Korea Law of the Jungle Syuting di Medan

VIVA.co.id – Para pemain dan kru acara Korea, Law of the Jungle, telah bertolak ke Medan, Sumatera Utara. Berbeda dengan kondisi di Padang yang ramai oleh fans beberapa hari belakangan, para artis Korea ini sampai di Medan dengan tenang.

Kedatangan Law of the Jungle di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, semalam rupanya tak banyak diketahui para fans lokal. Dari video yang beredar di media sosial, suasana bandara terlihat normal dan para pengisi Law of the Jungle bisa berjalan dengan santai.

Keberadaan mereka di Medan juga dikonfirmasi oleh pentolan acara ini, Kim Byoung Man. Lewat akun Instagramnya, Byoung Man mengunggah foto bersama Sungjae dan Peniel BTOB dengan latar pesawat.

Menurut kabar yang beredar, Law of the Jungle akan syuting di Gunung Sibayak dan Air Terjun Teroh-teroh.

Sebelumnya, fans Indonesia di Padang jadi sorotan lantaran berperilaku kasar terhadap para artis Law of the Jungle. Para fans berebut memegang Sungjae dan Peniel hingga tubuh mereka memerah.

Melihat kejadian tersebut, netizen lain berharap, anggota Law of the Jungle tidak mengalami hal serupa di Medan selama beberapa hari ke depan.