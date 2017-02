Ucapan Duka dari Julia Perez untuk Indra Bekti

VIVA.co.id – Anak ketiga Indra Bekti, Kenward Athar Indrabekti dimakamkan di samping nenek dan kakeknya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kamboja, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017.

Pasangan Indra Bekti dan Adilla Jelita kehilangan anak ketiga tak lama setelah dilahirkan pada Selasa, 31 Januari 2017 sekitar pukul 23.20. Kendward dilahirkan secara prematur karena masih lima bulan di kandungan.

Ucapan duka pun datang dari kerabat dan sahabat. Salah satunya dari pedangdut Julia Perez yang menulis ucapan dukanya di Instagram.

"Repost from @bekti_dhila using @RepostRegramApp - telah lahir Kenward Athar Indrabekti

tgl 31 january 2017 lahir jam 23.20 , namun Allah lebih sayang sama ken , innalillahi wa innailaihi rojiun , ken meninggal jam 23.43 , Ken sayang ternyata Allah udah nyiapin tempat yang terbaik buat kamu ya ken , sampai nanti kita bertemu di syurga ya sayangku , sayangnya ayah bekti , bunda dhila , kakak dafni , kakak abel , omah , njit , eyang kakung , eyang putri , om dan tante , we love you ken #indrabekti #bekti_dhila #kenwardatharindrabekti," tulis Jupe -begitu sapaan akrab Julia Perez-

Diberitakan sebelumnya, pada 23 Januari mulut rahim Adilla mengalami pelunakan dan harus dioperasi. Keadaan membaik, namun tak lama kemudian mereka memutuskan kembali ke rumah sakit agar perawatan lebih intensif. Setelah berjuang mempertahankan janin, Indra dan Dilla harus rela menerima takdir.

Saat menuju ke pemakaman, Indra yang langsung menggendong putranya tersebut. Indra terlihat tegar. Namun, ketegaran Indra mulai goyah saat anaknya dimasuki ke liang lahat dan dimakamkan. Indra tak kuasa menahan tangisnya. Ia terus menatap makam putra ketiganya tersebut.