Rekomendasi Film Hollywood di Bulan Februari 2017

VIVA.co.id – Menyambut tahun 2017, penikmat film bakal disuguhi banyak sajian khas yang fenomenal dan luar biasa. Mulai dari sekuel-sekuel terheboh, remake, sampai edisi eksklusif film, semuanya menyatu dan siap menghibur khalayak.

Tak perlu menunggu lama sampai pertengahan atau akhir tahun 2017, untuk dapat menikmati sajian khas tersebut. Bahkan menyambut Bulan Februari, para penikmat film dapat bergegas menuju bioskop terdekat untuk dapat menikmatinya.

Film-film yang disajikan, hadir dari beragam genre mulai dari drama, komedi, hingga laga. Simak deretan film rekomendasi siap tonton yang dapat disimak pada Bulan Februari 2017, sebagai berikut:

1. John Wick 2

Petualangan sang pembunuh bayaran John Wick (Keanu Reeves) tak berakhir di sekuel pertamanya saja. Sepak terjangnya yang sukar dihentikan, bakal berlanjut pada film kedua.

Diceritakan pada aksi terbarunya nanti, Wick bakal pergi menuju Roma, Italia untuk bertemu dengan salah satu kawan lamanya, pembunuh bayaran juga, untuk menuntaskan sebuah permasalahan.

Disajikan dengan aksi laga tak henti-hentinya dari awal sampai akhir, John Wick 2 bakal rilis di layar lebar pada 10 Februari 2017 mendatang, dilansir The Hollywood Reporter.

2. The Lego Batman Movie

Siapa yang tak gemar dengan sajian film khas Lego? Animasi serta alur cerita yang terkesan menggemaskan, mampu membuatnya jadi tontonan khas bahkan untuk segala umur.

Kali ini, Lego hadir mengusung konsep film Batman, manusia kelelewar berkedok asli pebisnis kaya raya, Bruce Wayne. Plot cerita hadir dengan sederhana, yakni Batman dan Robin yang tengah mewaspadai Gotham atas serangan musuh bebuyutannya, Joker.

Will Arnett bakal mengisi suara Bruce Wayne alias Batman, Michael Cera pada Robin, dan Zach Galifianakis yang bertanggung jawab untuk Joker. Filmnya bakal tayang pada 10 Februari ini.

3. Rings

Setelah disuguhkan kedua film di atas, sudah siapkah dengan film horor? Salah satu sinema asal Jepang yang diadaptasi menjadi versi Amerika, Rings, bakal tayang pada tanggal 3 Februari nanti.

Mengusung konsep japan horror, Rings disinyalir bakal tetap menyuguhkan adegan menyeramkan ala dataran Asia yang mampu membuat bulu kuduk merinding.

Berbeda dengan tayangan seram lainnya, genre horor ala Rings mampu membuat jantung berdetak lebih cepat lewat adegannya yang seringkali mengagetkan.

Selain tiga film di atas, masih banyak sajian lainnya yang bakal hadir seperti A Cure For Wellness (17 Feb), The Comedian (3 Feb), Fifty Shades Darker (10 Feb), Get Out (24 Feb), dan I Am Not Your Negro (3 Feb). Sudah siap menikmati film di Bulan Februari 2017?