Ganti Kelamin, Caitlyn Jenner Siap Bongkar Rahasia Lain?

VIVA.co.id – Caitlyn Jenner menjadi sorotan saat memutuskan berganti kelamin menjadi wanita. Caitlyn dahulu bernama Bruce Jenner. Ia dikenal sebagai ayah tiri Kim Kardashian. Caitlyn mengakui menikmati hidupnya sebagai seorang wanita.

Setelah berganti kelamin, mantan atlet ini membuat buku berjudul, Secrets of My Life. Di Amerika Serika,t buku ini akan dirilis pada 25 April, dan di Inggris pada 27 April mendatang.

Seperti dilansir dari Daily Mail, Caitlyn menulis buku tersebut dengan Buzz Bissinger, yang mewawancarai ayah dari Kendall dan Kylie Jenner ini untuk Vanity Fair pada Juni 2015 lalu.

"Bayangkan menyangkal inti dan jiwa. Dan kemudian menambahkan harapan yang paling mungkin bahwa orang-orang memiliki Anda, karena Anda orang yang personifikasi sebagai atlet pria Amerika," katanya.

Ia juga mengatakan tidak suka dengan fesyen saat menjadi pria. Saat tampil di acara Keeping Up with The Kardashians, ia lebih senang mengenakan kaos golf.

"Setelah sepanjang hidup berahasia..dan melalui perjuangan panjang...Caitlyn Jenner akhirnya belajar dan ihidup menjadi diri yang sebenarnya," ungkap Caitlyn.

Lantas, apakah Caitlyn akan membuka sebuah rahasia besar dalam bukunya tersebut? “Buku ini saya ungkap dengan penuh kejujuran dan perhatian,” ujarnya.