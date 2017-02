Raisa Dipercaya Bawakan Lagu Cinderella

VIVA.co.id – Penyanyi pop papan atas Indonesia, Raisa Andriana, akan menampilkan salah satu lagu ikonik dari Disney yang berjudul A Dream is A Wish Your Heart Makes. Lagu tersebut merupakan soundtrack dari film Cinderella di tahun 1950 dan versi live-action yang dirilis pada tahun 2015 silam.

Dalam film itu, Cinderella menyanyikan lagu A Dream is A Wish Your Heart Makes bersama dengan sahabat-sahabat hewannya dan mengajak mereka untuk terus bermimpi, sebuah nilai yang mendasari setiap dongeng klasik karya Disney.

Sebagai salah satu Princess Disney, Cinderella dikenal dengan kebaikan dan keberaniannya, nilai yang juga berusaha digambarkan dalam pribadi Raisa, sehingga menjadikannya figur yang sempurna untuk menampilkan lagu tersebut.

Nah, Raisa akan mempersembahkan penampilan spesialnya dalam konser bertajuk ‘We Love Disney’ pada tanggal 12 Februari 2017 mendatang. Sebelumnya, ia juga pernah membawakan lagu Disney dengan suara yang cemerlang.

Menurut rilis yang diterima VIVA.co.id, konser tersebut akan menjadi sebuah perayaan dari kisah Disney Princesses yang dipenuhi oleh pesan moral dan selalu mengajak setiap orang untuk meraih impiannya. Pentas musik dan tarinya nanti akan dipandu oleh pembawa acara Sandra Dewi dan Desta.

Konsernya sendiri bakal digelar di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 12 Februari 2017 nanti.

Sebagai informasi, Raisa turut terkenal melalui single-nya berjudul Serba Salah di tahun 2011 dan telah memenangkan sederet penghargaan sebagai penyanyi dan penulis lagu, baik nasional ataupun internasional.