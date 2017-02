VIVA.co.id – Bagi masyarakat negara tropis seperti di Indonesia, musim dingin menjadi pengalaman baru. Itulah sebabnya diperlukan persiapan matang saat Anda berniat liburan ke luar negeri saat berlangsung musim dingin.

Dari pengalaman VIVA saat ikut program Jenesys (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) ke Jepang, akhir Januari 2017, berikut ini ada beberapa benda yang harus dibawa saat liburan musim dingin:

Obat-obatan

Bagi Anda yang berencana berlibur di negara yang sedang berada di musim dingin, maka perlu dipersiapkan obat-obatan. Dari vitamin, minyak angin hingga plester luka.

Jaket

Jaket menjadi pakaian yang wajib dikenakan untuk menghangatkan tubuh di musim dingin. Ada beberapa bahan jaket yang bisa Anda pilih. Dari polyster hingga wool.

Atribut pelengkap

Semua perlengkapan seperti sarung tangan tebal, syal dan penutup kepala wajib dibawa demi menjaga tangan, leher dan kepala dari udara dingin yang menusuk.

Cairan pelembap

Keberadaan benda ini kerap dianggap remeh. Namun sebenarnya sangat bermanfaat. Seperti lip balm untuk mengatasi bibir pecah-pecah dan facial cream untuk mengatasi wajah kering.

Pakaian dalam khusus

Long underwear biasa disebut juga dengan long john atau thermal underwear. Ini jenis setelan kaus dan celana panjang yang biasa digunakan saat musim dingin.

Bahan polyester membuat long john membantu menjaga suhu tubuh tetap hangat.

Sepatu tebal

Sepatu tebal juga diharuskan demi menghindari rasa dingin yang menusuk. Jika berlibur ke daerah bersalju, tidak disarankan mengenakan sepatu kets (sol rata). Sepatu dengan sol rata seperti kets akan mudah tergelincir.

Ada alternatif lain membeli sepatu baru. Yaitu dengan membeli grip khusus salju yang dipasang di bawah sepatu. Ini bisa dibeli di toko peralatan gunung atau musim dingin.