VIDEO: 10 Lagu Hit Ini Ternyata Sudah Berusia 20 Tahun

VIVA.co.id – Masih ingat film Titanic yang dirilis tahun 1997 silam? Film tersebut jadi salah satu yang fenomenal karena begitu tragis dan mengharukan. Kesuksesan film Titanic didukung oleh lagu tema yang mendukung alur ceritanya.

My Heart Will Go On, soundtrack Titanic yang dinyanyikan diva dunia, Celine Dion, rasanya pasti pernah didengar semua orang lintas generasi. Liriknya begitu menyayat hati, alunan musiknya unik dan sangat khas. Siapa pun yang mendengarnya pasti langsung teringat adegan Jack dan Rose di ujung geladak kapal Titanic yang ikonik.

Lagu ini membawa kenangan yang sangat kuat, apalagi selalu diputar hingga sekarang. Karena itulah, tak heran jika rasanya lagu tersebut baru dirilis kemarin. Padahal, sadarkah kamu jika My Heart Will Go On ternyata sudah diperdengarkan selama 20 tahun?

Selain lagu Celine Dion itu, ada juga lagu yang tak terasa sudah berusia 20 tahun. I Believe I Can Fly, tentu bukan lagu asing di telinga, bukan? Lagu ini sering dibawakan paduan suara dan jadi lagu pembangkit semangat untuk memperjuangkan cita-cita.

Nah, selain dua lagu tersebut, VIVA.co.id merangkum lagu-lagu hit dunia yang ternyata kini sudah mencapai usia 20 tahun. Apa saja, ya?