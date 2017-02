Mencicipi Broken Rice, Nasi Hancur dari Vietnam

VIVA.co.id – Meskipun hanya menghabiskan tujuh tahun di Saigon, orangtua Chef Nam menanamkan budaya dan tradisi Vietnam dalam diri Nam. Begitu ia biasa disapa. Usai bertualang di dunia kuliner, ia pun membuka sebuah restoran makanan Vietnam.

Restoran Namnam Noodle Bar, yang ada di Jepang, Singapura, Vietnam, Filipina dan Indonesia ini biasanya identik dengan hidangan mi. Tapi di Indonesia, restoran ini baru saja secara khusus mengeluarkan menu nasi yang terinspirasi dari rasa lokal.

"Menu ini tidak ada di Singapura dan negara lainnya, baru di Indonesia karena chef-nya yakin orang Indonesia suka makanan Vietnam. Semua terinspirasi saat buka di Senayan City, dia pulang dan mengkreasikan sesuatu yang baru," kata Susanna Kusnowo, General Managet LES Amis Group di Senayan City, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Februari 2017.

Nasi yang digunakan juga bukan nasi pada umumnya, tapi broken rice atau nasi hancur. Nasi yang terinspirasi dari nasi yang biasa ditemui di kedai-kedai pinggir jalan Vietnam ini disebut demikian, karena diolah dari beras yang tidak utuh atau hancur.

Nam meracik broken rice dengan rempa-rempah dari Vietnam dan Indonesia yang dipadu dengan daging atau seafood di atasnya.

Menu baru dengan nasi hancur yang menggugah selera antara lain Crispy Fried Spice Duck, Crispy Fried Turmeric Chicken dan Twice Cooked Australian Beef Brisket. Ada pula The Shaking Beef in Pepper Hoisin Sauce, makanan klasik dari Thailand yang bisa dibilang unik karena cara memasak dagingnya dengan menggoyangkan kuali dengan api besar dan dalam waktu singkat.

Dagingnya begitu juicy dan semakin lezat saat disajikan dengan Hoisin Sauce, makanan ini disajikan dengan kentang goreng, yang terinspirasi dari budaya kolonial Perancis. Jika tak suka kentang, nasi juga bisa menjadi alternatif lain yang dapat dipilih.

"Di sini kita ingin yang berbeda. Saya pikir nasi di Indonesia begitu kuat dan saya ingin menemukan rasa Indonesia yang lebih banyak, bahkan saya sendiri yang memilih sambalnya. Kalian suka gorengan, jadi di sini kita kasih banyak gorengan. Rasa di Indonesia lebih kuat, lebih banyak rasa, di Vietnam rasa lebih ringan, lebih clear," kata Nam Q Nguyen, pemilik sekaligus Executive Chef NamNam Noodle Bar.

Selain itu, juga ada menu baru dari keluarga Banh Mi, yaitu roti baguette isi. Untuk penyuka sambal, Nam menyiapkan sambal bawang yang disajikan bersama cireng. Meski terdengar sedikit aneh, namun ternyata rasa sambal sangat cocok saat dipadukan dengan cireng khas Indonesia.

Dan jangan lupa menjajal beragam varian minuman menyegarkan dengan soda di dalamnya, seperti passion fruit-soursop sparkling dan Lychee-lime sparkling. Untuk yang suka minuman berkafein bisa coba salted caramel-banana iced coffee.

NamNam Noodle Bar

Senayan City, Gandaria City, Pantai Indah Kapuk, Plaza Indonesia

Harga: Mulai dari Rp40 ribu

Jam buka: 10.00-22.00 WIB