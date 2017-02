Tips Ajak Anak Prasekolah Aktif Bergerak

VIVA.co.id – Anak usia prasekolah merupakan kelompok yang masih suka bermain. Sayangnya, saat ini, anak-anak cenderung sulit bergerak aktif dan lebih memilih bermain di dalam rumah.

Hal pertama, para orangtua bisa mengajak si kecil bermain di luar ruangan. Hal ini mampu menambah pengetahuan si kecil bahwa banyak hal yang bisa dilakukan di luar ruangan atau di taman yang luas.

Ajak si kecil meningkatkan kemampuannya dengan mengajarkan keseimbangan pada beberapa jenis kegiatan seperti bermain bola dan bersepeda.

Dilansir laman Kids Health, saat bermain bola, ajarkan anak cara melempar dan menendang bola secara tepat sasaran. Selain itu, ketika bersepeda, buat suasana menjadi menyenangkan.

Aktivitas fisik yang semakin mengasah kemampuan fisiknya, mampu membuat si kecil bisa semakin percaya diri.

National Association for Sports and Physical Education (NASPE), merekomendasikan agar si kecil memiliki waktu bermain dan bergerak dalam waktu 60 menit per harinya. Jenis permainannya juga bisa apa saja, selama aman dilakukan di lingkungan.

Karena itu, para orangtua juga memiliki peran penting untuk bisa mendorong anaknya mau bermain di luar. Cara pertama yaitu batasi waktu untuk menonton tv dan bermain gadget. Usahakan untuk batasi selama satu hingga dua jam per harinya agar ia bisa bermain di luar.

Selain itu, usahakan untuk membuat aktivitas di luar ruangan menjadi menyenangkan dan memberi kenyamanan. Cari permainan yang mudah dimengerti oleh si kecil dan tidak menyulitkannya.

Terakhir, para orangtua harus terus memberikan supervisi pada si kecil saat bermain di luar ruangan. Selain aman, si kecil juga harus disesuaikan kemampuannya dalam bermain. Jangan lupa juga untuk menyediakan air minum dan camilan cukup, untuk membuat energi si kecil tetap maksimal. (one)