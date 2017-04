Mendengarkan Musik Bisa Redakan Nyeri Tulang Belakang

VIVA.co.id – Musik memiliki peran yang cukup penting. Selain menginspirasi dan memotivasi seseorang, mendengarkan musik juga bisa menjadi terapi pereda sakit tulang belakang.

Studi dari Mount Sinai Hospital and Medical School mengungkapkan bahwa terapi menggunakan musik dapat diberikan pada pengobatan cedera tulang spinal. Studi dalam The American Journal of Orthopedics itu menemukan, mendengarkan musik dapat memberikan efek pereda rasa nyeri.

Dilansir dari laman Medical Daily, setiap pasien yang usai dioperasi di bagian tulang belakang, diajak mendengarkan musik secara langsung. Hasilnya, manfaat dari terapi musik ini, mengobati nyeri pasca operasi tulang belakang.

"Studi ini unik, karena mengaitkan pengobatan terapi musik dengan pasien pasca operasi tulang belakang," ujar pemimpin studi, John Mondanaro.

Sebagian pasien diperdengarkan musik terapi dalam kurun waktu 30 menit, sebagian lainnya hanya mendapatkan pengobatan medis pasca operasi. Perbedaan antarkedua kelompok ini terlihat mencolok dengan rating rasa nyeri yang dialami oleh pasien.

Selain itu, terapi musik ampuh untuk meredakan depresi seseorang. Mendengarkan musik, selain dapat meningkatkan rasa percaya diri, memiliki banyak manfaat baik lainnya.