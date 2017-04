Armie Hammer dan Alicia Vikander Kembali Berpasangan

VIVA.co.id – Armie Hammer dan Alicia Vikander akan kembali bertemu di film terbaru. Sebelumnya, dua artis ini berhasil menunjukkan chemistry mereka lewat film The Man from UNCLE di tahun 2015.

Armie dikonfirmasi akan bergabung bersama Alicia Vikander untuk film yang disutradarai Ben Wheatley, Freakshift. Film ini bergenre laga thriller tentang sekelompok polisi yang memburu dan membunuh monster mengerikan. Dalam film ini nantinya, Hammer akan berperan sebagai kekasih Alicia Vikander.

Freakshift juga jadi film reuni Armie Hammer dan Ben Wheatly. Aktor dan sutradara itu telah bekerja sama lewat film Free Fire di mana Brie Larson didapuk sebagai lawan main Hammer. Free Fire sendiri akan tayang pada tanggal 24 April mendatang, seperti dilansir The Wrap.

Armie Hammer juga punya banyakproyek film ke depannya. Setelah Nocturnal Animals bersama Jake Gyllenhaal dan Amy Adams, ia juga akan berperan dalam Call Me by Your Name, Hotel Mumbai, dan Car 3. (ren)